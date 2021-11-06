Глава Международной тюркской академии поздравил Ильхама Алиева

Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент,

Для меня честь передать Вам, братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Под Вашим руководством героический народ Азербайджана, доблестная Азербайджанская армия положили конец несправедливости, гнету и беззаконию, которые продолжались на протяжении десятилетий, нейтрализовали двойные стандарты, своими силами выполнив резолюции Организации Объединенных Наций.

Эта славная Победа как символ единства, необратимости и непреклонной воли навсегда вписана золотыми буквами в историю не только братского Азербайджана, но и всего тюркского мира.