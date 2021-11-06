Глава Международной тюркской академии поздравил Ильхама Алиева

Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как передает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент,
Для меня честь передать Вам, братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Под Вашим руководством героический народ Азербайджана, доблестная Азербайджанская армия положили конец несправедливости, гнету и беззаконию, которые продолжались на протяжении десятилетий, нейтрализовали двойные стандарты, своими силами выполнив резолюции Организации Объединенных Наций.
Эта славная Победа как символ единства, необратимости и непреклонной воли навсегда вписана золотыми буквами в историю не только братского Азербайджана, но и всего тюркского мира.