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Глава Международной тюркской академии поздравил Ильхама Алиева

Глава Международной тюркской академии поздравил Ильхама Алиева Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
6 ноября 2021 г. 19:41
Глава Международной тюркской академии поздравил Ильхама Алиева

Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент,

Для меня честь передать Вам, братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Под Вашим руководством героический народ Азербайджана, доблестная Азербайджанская армия положили конец несправедливости, гнету и беззаконию, которые продолжались на протяжении десятилетий, нейтрализовали двойные стандарты, своими силами выполнив резолюции Организации Объединенных Наций.

Эта славная Победа как символ единства, необратимости и непреклонной воли навсегда вписана золотыми буквами в историю не только братского Азербайджана, но и всего тюркского мира.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

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