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Глава ГПС Азербайджана: Принимаются меры для совершенствования пограничной инфраструктуры

Глава ГПС Азербайджана: Принимаются меры для совершенствования пограничной инфраструктуры Вопросы обеспечения пограничной безопасности находятся под особым вниманием президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
8 июня 2023 г. 12:07
Глава ГПС Азербайджана: Принимаются меры для совершенствования пограничной инфраструктуры

Вопросы обеспечения пограничной безопасности находятся под особым вниманием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев заявил на проходящем в Баку 86-ом заседании Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ.

"За последние 20 лет глава государства более сорока раз посетил различные воинские части ГПС и лично ознакомился с положением дел в подразделениях. При непосредственной поддержке господина Президента, осуществлен и продолжает реализовываться комплекс мер и мероприятий по совершенствованию системы обеспечения пограничной безопасности", - заявил Э. Гулиев.

По его словам, принимаются необходимые меры в направлении совершенствования пограничной инфраструктуры, улучшения социальной защиты личного состава.

"Особое внимание уделяется созданию пограничной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях. После восстановления территориальной целостности страны, приняты необходимые меры по организации служебно-боевой деятельности на освобожденных участках государственной границы. Созданы Губадлинская отдельная пограничная дивизия, бригады сил быстрого реагирования и различные воинские части", - заявил начальник ГПС.

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Версия на английском языке Measures taken to improve border infrastructure in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке DSX rəisi: “Sərhəd infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər görülür”

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