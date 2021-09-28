Глава государства: Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов

"Что касается нашей позиции по установлению мира в регионе, то я неоднократно делал открытые заявления, и, наверное, если вы посмотрите в интернете, то найдете их. В частности, они заключаются в начале работ по делимитации и демаркации границ, подготовке

"Что касается нашей позиции по установлению мира в регионе, то я неоднократно делал открытые заявления, и, наверное, если вы посмотрите в интернете, то найдете их. В частности, они заключаются в начале работ по делимитации и демаркации границ, подготовке к всесторонним переговорам по мирному договору с Арменией".

Как сообщает Report, об этом 28 сентября сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью французскому телеканалу France-24.

"Они знают, как мы отвечаем, и Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов. Мы не хотим начинать войну, нам это не нужно", - сказал глава государства.