О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава государства: Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов 

Глава государства: Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов  "Что касается нашей позиции по установлению мира в регионе, то я неоднократно делал открытые заявления, и, наверное, если вы посмотрите в интернете, то найдете их. В частности, они заключаются в начале работ по делимитации и демаркации границ, подготовке
Внешняя политика
28 сентября 2021 г. 20:25
Глава государства: Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов 
Ильхам Алиев

"Что касается нашей позиции по установлению мира в регионе, то я неоднократно делал открытые заявления, и, наверное, если вы посмотрите в интернете, то найдете их. В частности, они заключаются в начале работ по делимитации и демаркации границ, подготовке к всесторонним переговорам по мирному договору с Арменией".

Как сообщает Report, об этом 28 сентября сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью французскому телеканалу France-24.

"Они знают, как мы отвечаем, и Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов. Мы не хотим начинать войну, нам это не нужно", - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "İkinci Qarabağ müharibəsi onların bizim qarşımızda heç bir şansının olmadığını göstərdi"

Другие новости из категории

Президент: Франция является одним из ведущих государств мира и мы хотим нормальных отношений с этой страной
Президент: Франция является одним из ведущих государств мира и мы хотим нормальных отношений с этой страной
28 сентября 2021 г. 19:57
Ильхам Алиев: Азербайджан уже несколько раз открыто заявлял о готовности начать диалог с Арменией
Ильхам Алиев: Азербайджан уже несколько раз открыто заявлял о готовности начать диалог с Арменией
28 сентября 2021 г. 19:55
В Стамбуле состоялась выставка, посвященная Дню памяти
ФотоВ Стамбуле состоялась выставка, посвященная Дню памяти
28 сентября 2021 г. 19:22
Генсек Совета Европы: Необходимо укреплять взаимное доверие между Азербайджаном и Арменией
Генсек Совета Европы: Необходимо укреплять взаимное доверие между Азербайджаном и Арменией
28 сентября 2021 г. 19:02
Губернатор Закарпатья: Хочу лично встретиться со всеми азербайджанцами в области
Губернатор Закарпатья: Хочу лично встретиться со всеми азербайджанцами в области
28 сентября 2021 г. 17:51
Ирландский депутат: Между Азербайджаном и Арменией необходим конструктивный диалог
Ирландский депутат: Между Азербайджаном и Арменией необходим конструктивный диалог
28 сентября 2021 г. 17:45
Грузинский журналист: Общение с азербайджанским народом - настоящая радость для иностранца
Грузинский журналист: Общение с азербайджанским народом - настоящая радость для иностранца
28 сентября 2021 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24
28 сентября 2021 г. 15:55
Самед Сеидов избран докладчиком по правам человека в Европе
Самед Сеидов избран докладчиком по правам человека в Европе
28 сентября 2021 г. 15:23
Роберт Секута: США могут способствовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией
Роберт Секута: США могут способствовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией
28 сентября 2021 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi