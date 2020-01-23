Глава государства: "У нас очень благоприятное географическое положение"

Думаю, что основная идея и идеология Азербайджана, в том числе молодого поколения, - это суверенитет, независимость и расчет на собственные ресурсы. Одна из моих целей как Президента заключалась в превращении Азербайджана в самодостаточную и ни от кого независящую страну. Иными словами, экономическая независимость была основным приоритетом, потому что это – фундамент для политической независимости.

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора на панельном заседании на тему "Стратегический взгляд: Евразия" в рамках Давосского всемирного экономического форума.

"Безусловно, различные страны имеют различные повестки дня. Экономика одних стран более чувствительна, чем других. Что касается Азербайджана, то хочу еще раз отметить, что у нас очень благоприятное географическое положение. Кроме того, мы вложили крупные инвестиции в создание современной инфраструктуры. Во-вторых, как вы отметили, у нас очень молодое поколение. У нас дополнительные и очень креативные трудовые ресурсы. Конечно, мы богаты природными ресурсами – нефтью и газом, что создает для нас энергетическую безопасность. Поэтому наши отношения с соседними странами и многочисленными партнерами основаны на взаимных интересах. Кроме того, мы прагматично подходим к любому вопросу, связанному с представительством в той или иной международной структуре. Что это нам даст? Если это даст нам больше экономических стимулов, больше возможностей для бизнеса, больше стабильности и больше безопасности, то, конечно, мы учитываем это. Мы являемся членами ряда международных институтов. Один из них – Движение неприсоединения", - заявил глава азербайджанского государства.