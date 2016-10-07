Глава ЦСИ МИД Турции: Мы всегда рядом с Азербайджаном

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Рано или поздно США экстрадируют руководителя террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена в Турцию.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал глава Центра стратегических исследований МИД Турции Али Ресул Усул.

"Представьте, что в США существует террористическая организация, и ее лидер живет в Турции. По-вашему, такое возможно? Поэтому мы не понимаем позицию США в вопросе экстрадиции Фетхуллаха Гюлена в Турцию", - заявил Али Ресул Усул.

По его словам, США должны в ближайшее время экстрадировать главу террористической организации: "Рано или поздно это произойдет".

Говоря о турецко-азербайджанских отношениях А.Р. Усул отметил, что от развития этих отношений выиграет весь регион.

Он также добавил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном в вопросе нагорно-карабахского конфликта: "Так же и Азербайджан рядом с Турцией в трудные для нее дни".