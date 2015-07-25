​Глава азербайджанского государства направил поздравительные письма президентам двух стран

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мальдивской Республики Абдулле Ямину Абдулу Гайюму.

Как сообщает Report, в письме говорится: "От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Мальдивской Республики – Днем независимости.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному мальдивскому народу – процветания и благополучия".

Президент Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Республики Либерия госпоже Элен Джонсон-Серлиф.

В тексте письма говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Либерия – Днем независимости.

В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю Вашему дружественному народу процветания и благополучия".