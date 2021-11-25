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Глава Администрации Президента встретился со спецпредставителем Путина

Глава Администрации Президента встретился со спецпредставителем Путина 14:11
Внешняя политика
25 ноября 2021 г. 15:15
Глава Администрации Президента встретился со спецпредставителем Путина

Глава Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев встретился со специальным представителем президента России по межкультурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Как сообщает Report, на встрече была подчеркнута особая роль глав двух государств в развитии азербайджано-российского сотрудничества, скрепленного узами дружбы и добрососедства, значимость сотрудничества в гуманитарной сфере, являющимся одним из важных векторов двусторонних отношений.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере культуры, проведение совместных мероприятий. Была высоко оценена забота о русском языке в Азербайджане, оказываемая на государственном уровне.

Стороны обменялись мнениями по диаспоральной деятельности и иным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоChief of Azerbaijani Presidential Administration meets Putin's special envoy
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident Administrasiyasının rəhbəri Putinin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

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