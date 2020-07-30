Бадридзе: США не должны терять интерес к Азербайджану и Грузии

Азербайджан и Грузия смогли воспользоваться новыми возможностями и реалиями современного мира и нашли свое место на карте мира

Азербайджан и Грузия смогли воспользоваться новыми возможностями и реалиями современного мира после распада СССР и нашли свое место на карте мира.

Как сообщает Report, об этом заявил старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований, бывший посол Грузии в Великобритании Георгий Бадридзе в ходе видеоконференции "Форум мозговых центров: США и Каспийский регион", организованной Каспийским Центром Политики (Caspian Policy Center).

Георгий Бадридзе отметил, что политика США в регионе заключалась в том, чтобы обеспечить энергобезопасность Европы и укрепление независимости стран Южного Кавказа.

"Большую роль в укреплении независимости и развитии Азербайджана и Грузии сыграла реализация нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Это было крайне важно. Но и сегодня США не должны терять интерес к Азербайджану и Грузии, учитывая их стратегическую важность с точки зрения стран "стран-мостов"",-подытожил он.