Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Гидеон Саар посетил Милли Меджлис Азербайджана

    Внешняя политика
    • 26 января, 2026
    • 18:52
    Гидеон Саар посетил Милли Меджлис Азербайджана

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар в рамках своего визита посетил Милли Меджлис Азербайджана, где провел встречу с азербайджанскими парламентариями.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Отличная встреча с председателем комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым и членами межпарламентской группы дружбы Азербайджан – Израиль. Мы провели содержательную беседу о глубокой дружбе между Израилем и Азербайджаном, основанной на доверии, взаимном уважении, общих ценностях и интересах. Мы укрепляем это стратегическое партнерство!", - написал он.

    По словам Саара, в обсуждениях принимали участие также депутаты Анатолий Рафаилов, Расим Мусабеков, Асим Моллазаде и Нигяр Арпадараи.

    Милли Меджлис Гидеон Саар Самед Сеидов Израиль Азербайджан Азербайджано-израильские отношения
    Фото
    İsrailin xarici işlər naziri Milli Məclisin deputatları ilə görüşüb
    Фото
    Israeli Foreign Minister meets with Azerbaijani MPs

    Последние новости

    19:33

    В Баку пройдет II образовательная выставка университетов Узбекистана

    Наука и образование
    19:30
    Фото

    В горных реках Шеки проводятся противоселевые работы

    Инфраструктура
    19:25

    В Кремле подтвердили продолжение переговоров РФ, США и Украины

    Другие страны
    19:12

    Словакия выступила против решения ЕС об отказе от российского газа

    Другие страны
    18:52
    Фото

    Гидеон Саар посетил Милли Меджлис Азербайджана

    Внешняя политика
    18:50

    Индия и ЕС завершили переговоры по соглашению о свободной торговле

    Другие страны
    18:42

    В Азербайджане пользователь TikTok арестован за оскорбления в прямом эфире

    Происшествия
    18:34

    Трамп отправляет "царя границ" Хомана в Миннесоту

    Другие страны
    18:32

    Делегации США и Армении обсудили реализацию проекта TRIPP

    Внешняя политика
    Лента новостей