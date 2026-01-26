Гидеон Саар посетил Милли Меджлис Азербайджана
Внешняя политика
- 26 января, 2026
- 18:52
Глава МИД Израиля Гидеон Саар в рамках своего визита посетил Милли Меджлис Азербайджана, где провел встречу с азербайджанскими парламентариями.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"Отличная встреча с председателем комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым и членами межпарламентской группы дружбы Азербайджан – Израиль. Мы провели содержательную беседу о глубокой дружбе между Израилем и Азербайджаном, основанной на доверии, взаимном уважении, общих ценностях и интересах. Мы укрепляем это стратегическое партнерство!", - написал он.
По словам Саара, в обсуждениях принимали участие также депутаты Анатолий Рафаилов, Расим Мусабеков, Асим Моллазаде и Нигяр Арпадараи.
