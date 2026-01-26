Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Гидеон Саар: Азербайджан и Израиль - страны, стремящиеся к миру

    Внешняя политика
    • 26 января, 2026
    • 13:17
    Гидеон Саар: Азербайджан и Израиль - страны, стремящиеся к миру

    Израиль и Азербайджан является странами, заинтересованными в мире.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Государства Израиль Гидеон Саар на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

    "С момента установления дипломатических отношений наши связи значительно расширились и углубились во многих сферах. Открытие израильского посольства в Баку три года назад стало важным шагом, который еще больше укрепил наше стратегическое партнерство", - подчеркнул Гидеон Саар.

    Новость дополняется…

    Nazir: İsrail və Azərbaycan sülhdə maraqlı olan ölkələrdir

