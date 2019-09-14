Глава Бундестага: Германия желает мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках территориальной целостности

"Германия привержена международным нормам в разрешении нагорно-карабахского конфликта и желает мирного урегулирования в пределах территориальной целостности государств".

Об этом европейскому бюро Report заявил глава Бундестага Вольфганг Шойбле.

Он отметил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта позволило бы обеспечить безопасность в регионе.

Коснувшись германо-азербайджанских отношений, глава Бундестага подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим партнером Германии: "Наши межпарламентские связи довольно крепки. Чем чаще будут взаимные визиты, крепче будут наши связи, тем больше совместных проектов мы сможем реализовать".

Отметим, что делегация во главе с В.Шойбле посетит Азербайджан в начале следующего года.