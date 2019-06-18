Германия финансирует проект "Эффективное управление на Южном Кавказе"

Германия финансирует проект "Эффективное управление на Южном Кавказе"

18 июня, 2019 12:30

https://report.az/storage/news/8a8c3cd5be1e89e014d3a8252aa803ed/0fb3a55e-6b58-45e5-9e5c-82ed56b22c8d_292.jpg Германское общество международного сотрудничества (GIZ) намерен реализовать проект под названием "Эффективное управление на Южном Кавказе", охватывающий Азербайджан, Грузию и Армению. Как сообщает грузинское бюро Report, совместный документ по проекту подписали замминистра регионального развития и инфраструктуры Грузии Мзия Гиоргобиани, замминистра финансов Георгий Какауридзе и директор Программы развития местного управления GIZ Картсен Поссе. Целью проекта является усовершенствование услуг, предоставляемых гражданам в центральных и местных органах государственного управления. Целевая группа проекта - жители сельских районов Азербайджана, Грузии и Армении. GIZ планирует инвестировать 15 млн 600 тыс. евро в проект.

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Эта новость также доступна на других языках: Almaniyanın maliyyə dəstəyi ilə “Cənubi Qafqazda effektiv idarəetmə” layihəsi həyata keçiriləcək

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