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Германия финансирует проект "Эффективное управление на Южном Кавказе"

Германия финансирует проект "Эффективное управление на Южном Кавказе"

Германское общество международного сотрудничества (GIZ) намерен реализовать проект под названием "Эффективное управление на Южном Кавказе", охватывающий Азербайджан, Грузию и Армению.

Как сообщает грузинское бюро Report, совместный документ по проекту подписали замминистра регионального развития и инфраструктуры Грузии Мзия Гиоргобиани, замминистра финансов Георгий Какауридзе и директор Программы развития местного управления GIZ Картсен Поссе.

Целью проекта является усовершенствование услуг, предоставляемых гражданам в центральных и местных органах государственного управления.

Целевая группа проекта - жители сельских районов Азербайджана, Грузии и Армении.

GIZ планирует инвестировать 15 млн 600 тыс. евро в проект.

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