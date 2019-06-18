Германия финансирует проект "Эффективное управление на Южном Кавказе"

Германское общество международного сотрудничества (GIZ) намерен реализовать проект под названием "Эффективное управление на Южном Кавказе", охватывающий Азербайджан, Грузию и Армению.
Как сообщает грузинское бюро Report, совместный документ по проекту подписали замминистра регионального развития и инфраструктуры Грузии Мзия Гиоргобиани, замминистра финансов Георгий Какауридзе и директор Программы развития местного управления GIZ Картсен Поссе.
Целью проекта является усовершенствование услуг, предоставляемых гражданам в центральных и местных органах государственного управления.
Целевая группа проекта - жители сельских районов Азербайджана, Грузии и Армении.
GIZ планирует инвестировать 15 млн 600 тыс. евро в проект.
Cəmilə BabayevaАвтор новости