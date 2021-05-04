Георгий Пхакадзе: Во время второй волны СOVID-19 Азербайджан спас Грузию

Азербайджан поставлял кислород в грузинские больницы

Во время второй волны Азербайджан практически спас Грузию.

Как сообщает report.ge , об этом заявил грузинский эксперт, советник Генсека ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе.

По его словам, если бы не медицинский кислород, предоставленный Азербайджаном, жертв в Грузии было бы больше.

"Сейчас ситуация в Грузии такая же, как и во многих странах, где политическая ситуация все еще сложна. Политики пытаются показать, что все в порядке, но это не так. 90% населения должны быть вакцинированы, чтобы быть в безопасности. Несмотря на эпидемию, увеличения числа жертв не ожидается, поскольку теперь мы знаем, как бороться с этим вирусом.

Хочу поблагодарить Азербайджан, который помог Грузии во время второй волны коронавируса. Мы практически выжили благодаря этой стране. В ноябре прошлого года, когда у нас было около семи тысяч инфицированных в день, Азербайджан поставлял кислород в грузинские больницы. Если бы не Азербайджан, в Грузии была бы очень высокая смертность", - сказал Георгий Пхакадзе.