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Георгий Пхакадзе: Во время второй волны СOVID-19 Азербайджан спас Грузию

Георгий Пхакадзе: Во время второй волны СOVID-19 Азербайджан спас Грузию Азербайджан поставлял кислород в грузинские больницы
Внешняя политика
4 мая 2021 г. 15:55
Георгий Пхакадзе: Во время второй волны СOVID-19 Азербайджан спас Грузию

Во время второй волны Азербайджан практически спас Грузию.

Как сообщает report.ge, об этом заявил грузинский эксперт, советник Генсека ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе.

По его словам, если бы не медицинский кислород, предоставленный Азербайджаном, жертв в Грузии было бы больше.

"Сейчас ситуация в Грузии такая же, как и во многих странах, где политическая ситуация все еще сложна. Политики пытаются показать, что все в порядке, но это не так. 90% населения должны быть вакцинированы, чтобы быть в безопасности. Несмотря на эпидемию, увеличения числа жертв не ожидается, поскольку теперь мы знаем, как бороться с этим вирусом.

Хочу поблагодарить Азербайджан, который помог Грузии во время второй волны коронавируса. Мы практически выжили благодаря этой стране. В ноябре прошлого года, когда у нас было около семи тысяч инфицированных в день, Азербайджан поставлял кислород в грузинские больницы. Если бы не Азербайджан, в Грузии была бы очень высокая смертность", - сказал Георгий Пхакадзе.

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Версия на английском языке Georgian expert: Azerbaijan saved Georgia during second COVID wave

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