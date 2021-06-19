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Генсек Тюркского совета: Шушинская декларация послужит миру в регионе

Генсек Тюркского совета: Шушинская декларация послужит миру в регионе В рамках участия в Анатолийском дипломатическом форуме министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.
Внешняя политика
19 июня 2021 г. 09:56
Генсек Тюркского совета: Шушинская декларация послужит миру в регионе

В рамках участия в Анатолийском дипломатическом форуме министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, во время встречи Багдад Амреев высоко оценил Шушинскую декларацию, подписанную президентами Азербайджана и Турции. Он выразил уверенность, что декларация послужит установлению в регионе мира, безопасности, расширению сотрудничества.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о деталях предстоящего саммита Тюркского совета, в том числе документах, которые будут подготовлены в рамках мероприятия высокого уровня.

В то же время были обсуждены другие вопросы повестки Тюркского совета, включая предстоящие встречи.

Джейхун Байрамов выразил признательность за поддержку Тюркским советом Шушинской декларации, подписанной азербайджанским и турецким лидерами. Министр подчеркнул, что подписание этого документа является показателем тесных отношений между Азербайджаном и Турцией, наличия сотрудничества и союзничества.

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