Генсек Совета Европы: План действий по Азербайджану включает новые сферы сотрудничества

План действий на 2022-2025 годы призван укрепить сотрудничество Совета Европы и Азербайджана.

План действий на 2022-2025 годы призван укрепить сотрудничество Совета Европы и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на презентации Плана в Баку.

По ее словам, это не новый план, подобные документы разрабатываются Советом Европы и в рамках сотрудничества с другими странами-членами организации. Нынешний План действий на 2022-2025 годы является третьим планом для Азербайджана.

Генсек напомнила, что в 2019 году Азербайджан ратифицировал Конвенцию Лансароте СЕ, также Совет Европы содействовал Азербайджану в обновлении правоприменительной практики.

При этом Мария Пейчинович-Бурич добавила, что новый План действий на 2022-2025 годы охватит также и новые сферы для сотрудничества, а именно искусственный интеллект, борьба c незаконным оборотом наркотиков, борьба с торговлей людьми.

Бюджет нового Плана действий составляет 9,6 млн. евро.