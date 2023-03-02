Генсек ОТГ высоко оценил Азербайджан в роли председателя в Движении неприсоединения

Движение неприсоединения - важная платформа для сотрудничества, объединяющая так много стран мира.

Движение неприсоединения - важная платформа для сотрудничества, объединяющая так много стран мира.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев заявил на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Он высоко оценил председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, а также поблагодарил официальный Баку за организацию подобного саммита.

"ОТГ, как молодая и динамичная организация, нацелена на укрепление сотрудничества с ООН и с другими организациями", - отметил Кубанычбек Омуралиев.

Он рассказал о сотрудничестве ОТГ с ВОЗ в рамках борьбы с пандемией COVİD-19, напомнив, что 600 тыс. вакцин были переданы странам Африки от имени ОТГ.

"Организация тюркских государств также стала одной из первых, кто откликнулся и протянул руку помощи Турции после разрушительного землетрясения. Выражаем солидарность с народом Турции. Несколько сотен тон необходимой гуманитарной помощи было отправлено в эту страну", - добавил генсек ОТГ.