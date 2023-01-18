Генсек ОТГ принял председателя Совета старейшин Азербайджана

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев принял делегацию во главе с депутатом парламента Азербайджана, председателем Совета старейшин Эльдаром Гулиевым

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев принял делегацию во главе с депутатом парламента Азербайджана, председателем Совета старейшин Эльдаром Гулиевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт организации.

Депутат поздравил посла Омуралиева с назначением на должность Генерального секретаря ОТГ и пожелал ему успехов.

В ходе визита стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления межпарламентского сотрудничества тюркских государств, а также проведения предстоящих совместных мероприятий.