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Генсек ОТГ принял председателя Совета старейшин Азербайджана

Генсек ОТГ принял председателя Совета старейшин Азербайджана Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев принял делегацию во главе с депутатом парламента Азербайджана, председателем Совета старейшин Эльдаром Гулиевым
Внешняя политика
18 января 2023 г. 13:59
Генсек ОТГ принял председателя Совета старейшин Азербайджана

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев принял делегацию во главе с депутатом парламента Азербайджана, председателем Совета старейшин Эльдаром Гулиевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт организации.

Депутат поздравил посла Омуралиева с назначением на должность Генерального секретаря ОТГ и пожелал ему успехов.

В ходе визита стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления межпарламентского сотрудничества тюркских государств, а также проведения предстоящих совместных мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке TDT-nin Baş katibi Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri ilə görüşüb
Версия на английском языке OTS chief meets with chairman of Azerbaijan's Council of Elders

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