 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генсек ООН назвал Конвенцию о статусе Каспия историческим документом

    Антониу Гутерриш приветствовал подписание Конвенции о статусе Каспийского моря

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал подписание Конвенции о статусе Каспийского моря, назвав ее историческим документом, который поможет странам региона в урегулировании давних споров. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в его заявлении, распространенном в понедельник в СМИ.

    "Генеральный секретарь приветствует подписание Конвенции о статусе Каспийского моря Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном, - отмечается в заявлении. - Этот исторический документ демонстрирует важность регионального сотрудничества, которое необходимо для поддержания международного мира и безопасности".

    В документе также отмечается, что Гутерриш считает, что конвенция "станет бесценным инструментом для урегулирования широкого спектра давних проблем между прибрежными государствами Каспийского моря, а также значительным шагом к снятию региональной напряженности".

    Глава ООН поздравил все пять государств с данным "историческим достижением регионального сотрудничества и многосторонних переговоров".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi