Генсек ООН назвал Конвенцию о статусе Каспия историческим документом

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал подписание Конвенции о статусе Каспийского моря, назвав ее историческим документом, который поможет странам региона в урегулировании давних споров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в его заявлении, распространенном в понедельник в СМИ.

"Генеральный секретарь приветствует подписание Конвенции о статусе Каспийского моря Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном, - отмечается в заявлении. - Этот исторический документ демонстрирует важность регионального сотрудничества, которое необходимо для поддержания международного мира и безопасности".

В документе также отмечается, что Гутерриш считает, что конвенция "станет бесценным инструментом для урегулирования широкого спектра давних проблем между прибрежными государствами Каспийского моря, а также значительным шагом к снятию региональной напряженности".

Глава ООН поздравил все пять государств с данным "историческим достижением регионального сотрудничества и многосторонних переговоров".