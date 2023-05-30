Генсек ОИС направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
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"Ваше превосходительство господин президент!
Для меня честь передать Вашему превосходительству и азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости. Да ниспошлет Вам Всевышний Аллах крепкого здоровья, счастья, а народу Азербайджана – прогресса и благополучия.
Организация исламского сотрудничества (ОИС) высоко оценивает тесные связи с Азербайджанской Республикой и одобряет роль Вашей страны в поддержке этой структуры, имеющей цель поощрения совместной исламской деятельности. ОИС и впредь будет продолжать усилия в деле пропаганды общих ценностей стран-членов и укрепления сотрудничества между ними.
Надеюсь, что Ваше превосходительство и впредь будет оказывать поддержку укреплению солидарности между народами стран-членов и открытию новых горизонтов для совместной исламской деятельности.
Ваше превосходительство господин президент, прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении".