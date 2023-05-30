О нас

Генсек ОИС направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Генсек ОИС направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
30 мая 2023 г. 23:31
Генсек ОИС направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство господин президент!

Для меня честь передать Вашему превосходительству и азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости. Да ниспошлет Вам Всевышний Аллах крепкого здоровья, счастья, а народу Азербайджана – прогресса и благополучия.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) высоко оценивает тесные связи с Азербайджанской Республикой и одобряет роль Вашей страны в поддержке этой структуры, имеющей цель поощрения совместной исламской деятельности. ОИС и впредь будет продолжать усилия в деле пропаганды общих ценностей стран-членов и укрепления сотрудничества между ними.

Надеюсь, что Ваше превосходительство и впредь будет оказывать поддержку укреплению солидарности между народами стран-членов и открытию новых горизонтов для совместной исламской деятельности.

Ваше превосходительство господин президент, прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İƏT-in Baş katibi Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib

Самое важное

Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
30 мая 2023 г. 21:31
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
30 мая 2023 г. 15:51
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
30 мая 2023 г. 10:33
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
30 мая 2023 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
29 мая 2023 г. 12:41
Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
29 мая 2023 г. 00:05
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
28 мая 2023 г. 23:14
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
28 мая 2023 г. 21:48
Президент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
28 мая 2023 г. 21:09
Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
ФотоПрезидент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
28 мая 2023 г. 16:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi