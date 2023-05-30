Генсек ОИС направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report , в письме говорится:

"Ваше превосходительство господин президент!

Для меня честь передать Вашему превосходительству и азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости. Да ниспошлет Вам Всевышний Аллах крепкого здоровья, счастья, а народу Азербайджана – прогресса и благополучия.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) высоко оценивает тесные связи с Азербайджанской Республикой и одобряет роль Вашей страны в поддержке этой структуры, имеющей цель поощрения совместной исламской деятельности. ОИС и впредь будет продолжать усилия в деле пропаганды общих ценностей стран-членов и укрепления сотрудничества между ними.

Надеюсь, что Ваше превосходительство и впредь будет оказывать поддержку укреплению солидарности между народами стран-членов и открытию новых горизонтов для совместной исламской деятельности.

Ваше превосходительство господин президент, прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении".