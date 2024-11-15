Генсек ОЭС: Мы гордимся успешной организацией COP29

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асадом Маджидом Ханом в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении клима

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асадом Маджидом Ханом в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, на встрече обсуждались вопросы, вытекающие из текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и ОЭС, перспективы совместных усилий по борьбе с изменением климата, а также председательство Азербайджана на COP29.

Была упомянута встреча между сторонами в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отмечено, что подобные контакты полезны с точки зрения обсуждения вопросов сотрудничества.

Подчеркнута важность продвижения инициатив в области охраны окружающей среды и зеленой энергетики в рамках ОЭС.

Генеральный секретарь отметил, что успешная организация COP29 со стороны Азербайджана является предметом гордости для ОЭС, поздравил Азербайджан с этим достижением и пожелал успехов в председательстве.

Была отмечена значимость совместных инициатив в рамках COP29 для региональных и глобальных климатических усилий.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.