Генсек Багдад Амреев о сотрудничестве тюркских стран в борьбе с COVID-19

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев высоко оценил сотрудничество, устойчивость и солидарность между государствами-членами Тюркского совета в противодействии распространению коронавируса, передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Подчеркнув, что международному сообществу следует предпринять скоординированные и решительные усилия в борьбе с COVID-19, он отметил важность принятия единых мер против этого глобального кризиса.

По его словам, действующий механизм сотрудничества позволил государствам-членам принимать согласованные меры.

Генеральный секретарь заявил, что государства-члены тюркского совета, а именно Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, а также Государство-наблюдатель Венгрия продемонстрировали свою решимость решить проблемы из-за смертельной пандемии COVID-19

"С начала глобального распространения пандемии лидеры тюркского мира находятся в тесном общении друг с другом и поручили соответствующим министерствам и учреждениям принять необходимые меры, такие как организация безопасной эвакуации своих граждан, закрытие границ, прекращение международных рейсов, обмен опыт и информация, а также оказание медицинской помощи и поставок.

В рамках этих совместных усилий и сотрудничества Турция стала первой страной, отправившей тестовые комплекты в Азербайджан и помогая этой братской стране достичь необходимых возможностей для диагностики первых пациентов, страдающих от этой болезни.

В этот сложный период государства-члены тюркского совета стали первыми странами, оказывающими медицинскую поддержку Венгрии сразу после первоначальных новостей, указывающих на распространение эпидемии в Европе. Азербайджан, Узбекистан и Турция доставили медицинские принадлежности, включая столь необходимые маски для лица в Венгрию", - отметил генсек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевания — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.