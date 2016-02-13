Генсек НАТО: У нас есть четкие принципы, границы не должны нарушаться

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Россия дестабилизирует Европейский порядок безопасности. И ответ НАТО должен быть твердым". Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас есть четкие принципы, границы не должны нарушаться", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул важность диалога НАТО с Россией, чтобы "увеличить прозрачность, предсказуемость и сократить риск инцидентов".