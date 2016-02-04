Генсек ГУАМ и посол Турции в Украине обсудили региональное сотрудничество в Черноморско-Каспийском регионе

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев встретился с послом Турции в Украине Йонет Джан Тезелем.

Как сообщает Report, во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы регионального сотрудничества в Черноморско-Каспийском регионе.

Генеральный секретарь проинформировал посла о приоритетах и целях организации, текущем сотрудничестве в форматах ГУАМ и ГУАМ+, деятельности рабочих органов, проектах и инициативах в сферах транспорта, торговли, энергетики и др. Стороны выразили заинтересованность во взаимодействии в реализации региональных проектов и инициатив, и договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве.