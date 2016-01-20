Генсек ГУАМ Алтай Эфендиев посетит Молдову

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев провел в Киеве встречу с послом Молдовы в Украине Русланом Болбочаном. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии дел в организации и о перспективах и основных направлениях развития сотрудничества в рамках ГУАМ. При этом было отмечено, что ситуация в регионе ГУАМ и вокруг него, новые региональные и международные инициативы и проекты способствуют более полному задействованию потенциала организации в форматах ГУАМ и ГУАМ+.

Была достигнута договорённость о тесном взаимодействии, а также обсуждён предстоящий рабочий визит Генерального секретаря ГУАМ в Молдову, который состоится в ближайшее время.

Азербайджанский дипломат Алтай Эфендиев вступил в должность генерального секретаря ГУАМ с 1 января 2016 года.