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Генпрокуроры Азербайджана и Турции провели телефонную беседу

Генпрокуроры Азербайджана и Турции провели телефонную беседу 20 июля генпрокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин позвонил генпрокурору Азербайджанской Республики Кямрану Алиеву и поздравил азербайджанского коллегу и весь коллектив прокуратуры со священным праздником Гурбан.
Внешняя политика
20 июля 2021 г. 14:14
Генпрокуроры Азербайджана и Турции провели телефонную беседу

20 июля генпрокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин позвонил генпрокурору Азербайджанской Республики Кямрану Алиеву и поздравил азербайджанского коллегу и весь коллектив прокуратуры со священным праздником Гурбан.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, Кямран Алиев, выразив признательность, также поздравил турецкого коллегу и коллектив прокуратуры с праздником Гурбан – символом солидарности и братства.

В ходе телефонной беседы была выражена уверенность, что под руководством глав двух государств азербайджано-турецкое братство и сотрудничество будут непрерывно развиваться во всех сферах, а также выражено удовлетворение высоким уровнем связей между двумя странами во всех сферах, в том числе правозащитной, обсужден ряд вопросов.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Baş prokuroru azərbaycanlı həmkarına zəng edib

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