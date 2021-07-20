Генпрокуроры Азербайджана и Турции провели телефонную беседу

20 июля генпрокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин позвонил генпрокурору Азербайджанской Республики Кямрану Алиеву и поздравил азербайджанского коллегу и весь коллектив прокуратуры со священным праздником Гурбан.

20 июля генпрокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин позвонил генпрокурору Азербайджанской Республики Кямрану Алиеву и поздравил азербайджанского коллегу и весь коллектив прокуратуры со священным праздником Гурбан.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, Кямран Алиев, выразив признательность, также поздравил турецкого коллегу и коллектив прокуратуры с праздником Гурбан – символом солидарности и братства.

В ходе телефонной беседы была выражена уверенность, что под руководством глав двух государств азербайджано-турецкое братство и сотрудничество будут непрерывно развиваться во всех сферах, а также выражено удовлетворение высоким уровнем связей между двумя странами во всех сферах, в том числе правозащитной, обсужден ряд вопросов.