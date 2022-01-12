Генпрокурор Азербайджана отправился в Москву

По приглашению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась в Москву для участия в мероприятиях по случаю 300-летия создания российской прокуратуры.

По приглашению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась в Москву для участия в мероприятиях по случаю 300-летия создания российской прокуратуры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В рамках визита планируется проведение двухсторонних и многосторонних встреч с целью развития рабочих связей и дружественных отношений с органами прокуратуры и других органов уголовного преследования ряда стран, а также международными организациями.