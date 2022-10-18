Генпрокурор Азербайджана отправился с визитом в Турцию

По приглашению генерального прокурора Верховного суда Турции Бекира Шахина делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась с рабочим визитом в Стамбул.

По приглашению генерального прокурора Верховного суда Турции Бекира Шахина делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась с рабочим визитом в Стамбул.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Делегация посетила парк Гейдара Алиева в Стамбуле, возложила венок перед памятником и почтила память общенационального лидера.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча с генеральным прокурором Стамбула Шабаном Йылмазом.

На встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в правовой сфере, обсуждалась эффективность двустороннего взаимодействия, было подчеркнуто, что сотрудничество успешно осуществляется в рамках Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств. Была выражена уверенность в том, что традиционные отношения между прокуратурами двух стран будут успешно продолжаться.