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Генпрокурор Азербайджана отправился с визитом в Турцию

Генпрокурор Азербайджана отправился с визитом в Турцию По приглашению генерального прокурора Верховного суда Турции Бекира Шахина делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась с рабочим визитом в Стамбул.
Внешняя политика
18 октября 2022 г. 14:47
Генпрокурор Азербайджана отправился с визитом в Турцию

По приглашению генерального прокурора Верховного суда Турции Бекира Шахина делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась с рабочим визитом в Стамбул.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Делегация посетила парк Гейдара Алиева в Стамбуле, возложила венок перед памятником и почтила память общенационального лидера.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча с генеральным прокурором Стамбула Шабаном Йылмазом.

На встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в правовой сфере, обсуждалась эффективность двустороннего взаимодействия, было подчеркнуто, что сотрудничество успешно осуществляется в рамках Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств. Была выражена уверенность в том, что традиционные отношения между прокуратурами двух стран будут успешно продолжаться.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş prokuroru Türkiyəyə səfərə gedib

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