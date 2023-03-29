Генконсул Турции: мы возродим былую славу шелководства в Нахчыване

Мы возродим былую славу шелководства в Нахчыване.

Мы возродим былую славу шелководства в Нахчыване.

Как сообщает местное бюро Report , об этом Нахчыванскому телевидению сказал генеральный консул Турции в Нахчыванской АР Асип Кая.

"Сегодня мы посадили тутовые саженцы в целях развития коконоводства и шелководства в Нахчыване. Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в этот проект. Как вы знаете, развитие коконоводства обрело широкий размах в Турции, особенно в районе Бурсы. Мы делимся своим опытом в этой сфере с Нахчываном", - сказал генконсул.

Асип Кая сказал, что в будущем в Нахчыване будут созданы новые сады.

Напомним, что в рамках сотрудничества Министерства сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики и Министерства сельского и лесного хозяйств Турецкой Республики на территории Айлисской равнины Ордубадского района по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева был заложен “Азербайджано-турецкий шелковый сад”. На площади 1,2 га было высажено более 600 саженцев тутового дерева, привезенных из Турции.