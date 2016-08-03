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    Генконсул Азербайджана встретился с шерифом округа Лос-Анджелес

    Фуражка азербайджанского полицейского передана в музей полицейского участка Лос-Анджелеса

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев встретился с шерифом округа Лос-Анджелес Джимом Макдоннелом.

    Как сообщает Report, на встрече генконсул вручил шерифу фуражку полицейского Азербайджана, которая будет выставлена в музее отделения полиции этого американского города, где собрана уникальная коллекция полицейских фуражек со всего мира.

    На встрече Дж. Макдоннел  проинформировал о работе полицейского департамента Лос-Анджелеса, отметив, что здесь работают порядка 18 тыс. человек, обслуживающих 10 миллионный мегаполис.

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