Генконсул Азербайджана: Президент США Вудро Вильсон был впечатлен дипломатами АДР в Париже

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Неоднократное упоминание президентом США Вудро Вильсоном о встрече с дипломатами АДР указывает на те впечатления, которые они произвели, как представители азербайджанской нации".

Как передает Report, об этом пишет в своей статье генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев.

Генконсул напоминает, что 28 мая Азербайджан будет праздновать 100-летие Азербайджанской Демократической Республики - первой демократии во всем мусульманском мире (1918-1920) и первой мусульманском нацией, которая даровала женщинам права голоса на выборах (1919 год).

"28 мая 1919 года азербайджанская делегация встретилась с президентом США Вудро Вильсоном, который был так впечатлен азербайджанскими дипломатами, что по возвращению в США неоднократно упоминал данную встречу в ходе своих публичных выступлений во время своего визита в западные и южные штаты США в сентябре 2019 года", - отмечает Н.Агаев.

По словам генконсула, в ходе исторических исследований он наткнулся на одно из упоминаний про азербайджанских дипломатов в выступлении Вудро Вильсона в Бисмарке, штат Северная Дакота 10 сентября 1919 года, еще до своего известного выступления 18 сентября в Сан-Франциско, когда он также упоминал АДР.

"Например, вы когда-нибудь слышали об Азербайджане? Из Азербайджана (на Парижскую мирную конференцию - ред.) приехала достойная группа прекрасно выглядящих мужчин. Я не посмел спросить, где находится их страна, потом секретно подсмотрел расположение и обнаружил, что это очень процветающий регион, расположенный на юге Кавказа, и что они имеют древнюю и великую цивилизацию. Я знал, что эти люди говорят мне, они знают, о чем они говорят, хотя я ничего не знал об их делах. Они знали, помимо всего прочего, за какие ценности выступает Америка", - цитирует В.Вильсона азербайджанский дипломат.

В Сан-Франциско же американский президент также напомнил о своей встрече с дипломатами АДР, указав, что "они говорили на том же языке, что и я, в контексте идей о свободе, в отношении представлений о праве справедливости".

"Поскольку республика была молодой, для западных государственных деятелей и медиа не слишком просто было просто произнести название "Азербайджан". Отсюда и опечатка названия республики - "Аджур-Баджан" - в публичных речах Вильсона, которые были опубликованы в 1919 году", - пишет генконсул.

Он отмечает, что результатом встречи с президентом Вильсоном, а также других встреч и усилий азербайджанской делегации в Париже, стало признание де-факто АДР в январе 1920 года со стороны США и других демократий.

"Мы все гордимся тем фактом, что отмечаем 100-летие нашей первой Республики, как свободной и независимой страны, которая никогда не была столь сильной и процветающей, как сегодня. К вечной свободе и независимости, а также к многим-многим юбилеям, Азербайджан!", - подчеркнул Н.Агаев.