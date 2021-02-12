Генконсул Азербайджана ответил проармянским конгрессменам США

Азербайджана привел конкретные факты, упомянув об отчетах Human Rights Watch и Amnesty International

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев выступил с ответной статьей на недавнюю антиазербайджанскую публикацию американских конгрессменов Адама Шифа (Adam Schiff) и Джеки Спайера (Jackie Speier), полную лжи и предвзятости. Статья была опубликована 11 февраля на американском портале Medium.

Как сообщает Report, в статье под заголовком "Члены Конгресса должны поощрять мир, а не азербайджано-армянский конфликт" генконсул Азербайджана поведал об агрессии Армении против Азербайджана, политике оккупации и этнических чисток, а также о Ходжалинском геноциде.

Коснувшись провокационных действий, совершенных Арменией за последние годы, генконсул отметил, что 27 сентября прошлого года Армения неожиданно перешла в наступление и в результате 44-дневной войны Азербайджан освободил свои земли от оккупации, восстановив свои суверенные границы.

В статье отмечается, что в ходе военных действий Армения совершала зверские военные преступления, держа под прицелом мирных жителей, в том числе и детей. Генконсул Азербайджана привел конкретные факты, упомянув об отчетах Human Rights Watch и Amnesty International. Н.Агаев подчеркнул, что Армения привлекала к военным действиям против Азербайджана террористов с Ближнего Востока и исламофобские фашистские силы из Европы.

На фоне всего этого генконсул Азербайджана задался вопросом о том, почему все эти неоспоримые факты замалчивались на протяжении долгих лет и Армения до сих не понесла заслуженного наказания за содеянные тяжкие преступления - Ходжалинский геноцид, уничтожение азербайджанского культурного наследия в Карабахе, использование мечетей в качестве хлева.