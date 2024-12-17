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Гендиректор ИСЕСКО: Азербайджан демонстрирует уникальный пример национального единства

Гендиректор ИСЕСКО: Азербайджан демонстрирует уникальный пример национального единства Важно укрепление сотрудничества между Государственным комитетом по работе с религиозными организациями и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в продвижении мирного сосуществования.
Внешняя политика
17 декабря 2024 г. 16:38
Гендиректор ИСЕСКО: Азербайджан демонстрирует уникальный пример национального единства

Важно укрепление сотрудничества между Государственным комитетом по работе с религиозными организациями и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в продвижении мирного сосуществования.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик на церемонии открытия международной конференции "Межрелигиозная гармония: продвижение мирного сосуществования" в Марокко.

Он отметил, что благодаря деятельности президента Ильхама Алиева на сегодняшний день Азербайджан демонстрирует уникальный пример межконфессиональной солидарности, национального единства, духовного единства и религиозно-культурного разнообразия.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов отметил, что народы Азербайджана и Марокко объединяют общие культурные и религиозные ценности, а также стремление к миру и спокойствию и желание развивать мирное сотрудничество.

Он выразил уверенность, что мероприятие, организованное совместно с ИСЕСКО, будет иметь особое значение с точки зрения пропаганды и продвижения достигнутых успехов и практик в этом направлении: "Наша страна придает особое значение сотрудничеству с ИСЕСКО, которая проводит большую работу в области развития науки, образования и сохранения богатого культурного наследия в исламском мире".

В рамках мероприятия была представлена выставка "Общечеловеческие ценности, различные религии", отражающая богатство различных религий.

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Версия на английском языке ФотоICESCO Director General: Azerbaijan demonstrates unique example of national unity
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş direktor: Azərbaycanla ICESCO arasında sülh platformasının yaradılması önəmlidir

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