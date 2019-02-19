Гендиректор департамента Еврокомиссии: От подписания соглашения по авиации выиграют и Азербайджан и ЕС

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "От подписания соглашения по авиации между ЕС и Азербайджаном выиграют обе стороны".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор департамента Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей.

Он высоко оценил созданный Азербайджаном широкий кластер в сфере авиации, свидетельством чего, по его мнению, является современный и комфортный Международный аэропорт Гейдара Алиева в Баку.

Х.Хололей отметил, что Азербайджан и ЕС ведут переговоры по соглашению об авиации на протяжении последних шести лет.

"За последние пару лет переговоры особо не продвигались, однако в последнее время в них наблюдается прогресс", - заявил гендиректор департамента Еврокомиссии.

"Я верю, что от подписания этого соглашения выиграют обе стороны", - заявил Хололей.

По его словам, не исключено, что следующий раунд переговоров пройдет в следующем месяце.

"Пока обсуждения продолжаются не хочу вдаваться в детали. Но как в любых переговорах страны должны остаться довольны результатом. Я надеюсь, что можно сказать, что переговоры могут завершиться и в этом году, но самое главное это качество", - заявил Хололей.

Он отметил, что в рамках нынешнего визита и проведенных встреч почувствовал интерес азербайджанской стороны в этом вопросе.