Генассамблея ООН приняла подготовленную Азербайджаном резолюцию "Пропавшие без вести лица"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Генассамблея ООН консенсусом приняла подготовленную Азербайджаном резолюцию под названием "Пропавшие без вести лица".

Как сообщили Report из пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана, 60 стран подключились к резолюции в качестве соавторов.

Традиционно выдвигаемая азербайджанской стороной резолюция призывает стороны вооруженного конфликта уважать и соблюдать международное гуманитарное право, пресекать случаи пропажи без вести в условиях вооруженных конфликтов, принимать необходимые меры для поиска пропавших без вести и информировать семьи об их судьбе.

В данном контексте резолюция призывает страны уделять особое внимание вопросу детей, пропавших без вести в условиях вооруженных конфликтов.

Кроме того, в резолюции выражается просьба к генсеку ООН представить на 73-ю сессию Генассамблеи (2018 год) и соответствующую сессию Совета по правам человека ООН подробный отчет об исполнении документа.

Впервые резолюция под названием "Пропавшие без вести лица" была принята по инициативе Азербайджана на 57-й сессии Генассамблеи ООН в 2002 году и на периодической основе раз в два года резолюция выдвигается повторно.