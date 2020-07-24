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Гахария о поставках сербского оружия в Армению через Грузию

Гахария о поставках сербского оружия в Армению через Грузию Эта информация может представлять интерес в том случае, если она является предметом обсуждения двух стран
Внешняя политика
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24 июля 2020 г. 14:26
Гахария о поставках сербского оружия в Армению через Грузию

"Между Грузией и Азербайджаном нет недомолвок, как и нет угроз нашему стратегическому партнерству".

По сообщению местного бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Комментируя информацию о поставках боеприпасов в Армению через территорию Грузии, глава правительства отметил, что подобные сообщения содержат неточности: "У Грузии не возникнет политических проблем, поскольку мы выполняем свои обязательства в соответствии с международным правом. Информация, муссируемая в СМИ, неточна. Эта информация может представлять интерес в том случае, если она является предметом обсуждения двух стран".

Г.Гахария отметил отсутствие угрозы грузино-азербайджанскому стратегическому партнерству: "Угрозы отношениям, находящимся на высоком уровне, невозможны".

По его словам, вопрос об информации, тиражируемой онлайн-изданиями, не соответствует контексту двусторонних отношений.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir Serbiya silahlarının Ermənistana Gürcüstan ərazisindən daşınmasına münasibət bildirib
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