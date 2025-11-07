Гаджизаде: Следующая встреча платформы "3+3" должна пройти в Азербайджане

Азербайджан являлся одним из главных инициаторов создания региональной консультационной платформы "3+3", выступает за организацию у себя следующей встречи в данном формате.

Об этом в интервью Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Как известно, Азербайджан является основным инициатором региональной консультационной платформы "3+3". В рамках учрежденного 10 декабря 2021 года механизма уже состоялись три встречи - в Москве, Тегеране и Стамбуле. На последнем заседании, прошедшем в октябре прошлого года в Стамбуле, мы пытались включить в итоговый документ положение о последовательной организации следующих встреч Азербайджаном и Арменией, однако армянская сторона выступила против. Мы считаем, что следующая встреча должна пройти в Азербайджане", - сказал Гаджизаде.

По словам представителя МИД, важным вопросом остается также необходимость серьезной подготовительной работы и формирования повестки встречи. "Кроме того, неоднократно подчеркивалось, что платформа предназначена не только для обсуждения азербайджано-армянской тематики или вопросов Южного Кавказа: она должна охватывать проблематику всех стран-участниц. Именно для этого и создан данный механизм", - добавил он.