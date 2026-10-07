Габурич: Вопрос пропавших без вести должен быть вне политики

Поиск пропавших без вести и обмен информацией об их судьбах должны вестись независимо от политических разногласий между государствами.

Как передает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Молдовы, член Международного центра Низами Гянджеви Кирилл Габурич на международной конференции по пропавшим без вести лицам в Баку.

"У нас и дальше будут политические разногласия и дискуссии об истории. Между правительствами могут возникать конфликты. Но должна существовать черта, за которой политика заканчивается. Поиск пропавших без вести должен быть одной из таких сфер", - сказал он.

Габурич отметил, что семьи пропавших без вести имеют право знать, что произошло с их близкими.

Он подчеркнул, что современные технологии, включая искусственный интеллект, спутниковые системы, ДНК-идентификацию и обработку больших объемов данных, способны значительно помочь в поиске пропавших без вести. Однако их эффективность зависит от готовности сторон сотрудничать и обмениваться информацией.

"Технологии не способны дать нам то, что необходимо больше всего, - готовность сотрудничать. Наша ответственность заключается в том, чтобы быть более открытыми друг к другу и облегчать обмен информацией", - заявил экс-премьер.

Габурич также напомнил прозвучавший в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции тезис о том, что данные о пропавших без вести должны быть полностью выведены за рамки политики.

"Мы не можем отменить конфликты прошлого. Мы не можем вернуть семьям годы, проведенные в ожидании. Но мы можем вернуть им то, чего они никогда не должны были лишаться, - правду", - подчеркнул он.

По словам Габурича, идентификация даже одного пропавшего без вести, обнаружение захоронения или предоставление семье информации о судьбе близкого человека имеет большое значение для восстановления доверия.