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    Габурич: Вопрос пропавших без вести должен быть вне политики

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 11:19
    Габурич: Вопрос пропавших без вести должен быть вне политики

    Поиск пропавших без вести и обмен информацией об их судьбах должны вестись независимо от политических разногласий между государствами.

    Как передает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Молдовы, член Международного центра Низами Гянджеви Кирилл Габурич на международной конференции по пропавшим без вести лицам в Баку.

    "У нас и дальше будут политические разногласия и дискуссии об истории. Между правительствами могут возникать конфликты. Но должна существовать черта, за которой политика заканчивается. Поиск пропавших без вести должен быть одной из таких сфер", - сказал он.

    Габурич отметил, что семьи пропавших без вести имеют право знать, что произошло с их близкими.

    Он подчеркнул, что современные технологии, включая искусственный интеллект, спутниковые системы, ДНК-идентификацию и обработку больших объемов данных, способны значительно помочь в поиске пропавших без вести. Однако их эффективность зависит от готовности сторон сотрудничать и обмениваться информацией.

    "Технологии не способны дать нам то, что необходимо больше всего, - готовность сотрудничать. Наша ответственность заключается в том, чтобы быть более открытыми друг к другу и облегчать обмен информацией", - заявил экс-премьер.

    Габурич также напомнил прозвучавший в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции тезис о том, что данные о пропавших без вести должны быть полностью выведены за рамки политики.

    "Мы не можем отменить конфликты прошлого. Мы не можем вернуть семьям годы, проведенные в ожидании. Но мы можем вернуть им то, чего они никогда не должны были лишаться, - правду", - подчеркнул он.

    По словам Габурича, идентификация даже одного пропавшего без вести, обнаружение захоронения или предоставление семье информации о судьбе близкого человека имеет большое значение для восстановления доверия.

    Кирилл Габурич Пропавшие без вести Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан
    Qaburiç: İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı məsələ siyasətdən kənar olmalıdır
    Chiril Gaburici: Search for missing persons must be conducted independently of politics
    MiniBoss
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