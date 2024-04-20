Фуад Гусейналиев: За столом переговоров Азербайджан и Армения способны решить намного больше вопросов

Азербайджан и Армения способны решать гораздо больше вопросов за переговорным столом без участия посредников.

Азербайджан и Армения способны решать гораздо больше вопросов за переговорным столом без участия посредников.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сказал в эфире телеканала CBC, комментируя решение о возвращении Арменией Азербайджану четырех сел Газахского района, принятое по итогам восьмой встречи комиссий по делимитации двух стран 19 апреля.

"Здесь очень важен тот факт, что Азербайджан и Армения достигли договоренностей без посредников. Это означает, что, когда представители двух стран садятся за стол без третьих сторон, они достигают значительно большего", - сказал он, добавив, что этот формат переговоров Азербайджан долгое время предлагал Армении.

По словам директора информагентства, напрямую с Арменией значительно легче договориться и достигнуть мирного соглашения.

Гусейналиев напомнил, что на протяжении 3 лет риторика официального Еревана по мирному процессу менялась: "На определенный период в мирном процессе наблюдалась стагнация... Однако, сейчас она [Армения] должна понимать, что следует переходить к следующему этапу мирного процесса – заключению мирного соглашения, делимитации и демаркации и открытию коммуникаций".

"Мы также видели как периодически менялась риторика Пашиняна. Его последнее заявление о том, что не стоит с тревогой воспринимать соседство с Азербайджаном говорит о том, что в Армении допускают мысль отказа от прошлого воззрения на Азербайджан как на врага и отношения как к добродушному соседу", - подчеркнул Ф.Гусейналиев.