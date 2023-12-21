Фуад Гусейналиев: Для Баку и Еревана лучший исход – достижение мира без участия третьих сторон

Для Азербайджана лучшим исходом является достижение мирного договора с Арменией без участия третьих сторон.

Для Азербайджана и Армении наилучшим исходом является достижение мирного договора без участия третьих сторон.

Как передает Report, об этом заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире канала CBC.

В последнее время заметна активизация многих посредников в мирном процессе. Это и Россия, и США, и Брюссель, и каждый хочет стать ведущей силой в этом, сказал он.

Однако, по мнению Гусейналиева, участвующие в переговорном процессе в качестве посредников больше преследуют свои собственные интересы, которые могут не совпадать с интересами Азербайджана.

"В связи с этим наиболее удобной площадкой может быть Тбилиси. Потому что для Тбилиси важно достижение в целом мира в регионе", - добавил директор информационного агентства.

По его словам, тот факт, что сегодня на стадионе Ханкенди прошел матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу является значимым событием.

"Фактически сейчас там находится несколько тысяч наших граждан, которые 30 лет не могли попасть в свои родные края. Я думаю, кроме живших там до оккупации людей, будет еще много желающих переехать и участвовать в дальнейшем развитии этого региона. Символично, что там играет сегодня "Карабах". Это агдамский клуб. Но его родной стадион "Имарат" весь разрушен. Проведение матча на карабахской земле имеет большое значение. После обустройства Агдама, ф/к "Карабах" переедет на место своей постоянной резиденции и продолжит представлять Азербайджан на международной арене", - отметил Ф.Гусейналиев.