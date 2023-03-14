Франк-Вальтер Штайнмайер : Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Президент Германии отметил, что на встрече с главой нашего государства были проведены обсуждения, связанные с нормализацией отношений и подписанием мирного договора между Азербайджаном и Армений, и что он надеется на подписание данного соглашения.

Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что Германия поддерживает миссию, осуществляемую президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, и в этом контексте выразил надежду на скорейшее проведение встречи в Брюсселе. Президент Германии добавил, что миссии Шарля Мишеля доверяют обе стороны. Он также сказал, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен оказывает серьезную поддержку и вносит вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.