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Франк-Вальтер Штайнмайер : Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Франк-Вальтер Штайнмайер : Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 21:07
Франк-Вальтер Штайнмайер : Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Президент Германии отметил, что на встрече с главой нашего государства были проведены обсуждения, связанные с нормализацией отношений и подписанием мирного договора между Азербайджаном и Армений, и что он надеется на подписание данного соглашения.

Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что Германия поддерживает миссию, осуществляемую президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, и в этом контексте выразил надежду на скорейшее проведение встречи в Брюсселе. Президент Германии добавил, что миссии Шарля Мишеля доверяют обе стороны. Он также сказал, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен оказывает серьезную поддержку и вносит вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Frank-Valter Ştaynmayer: "Almaniya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyir"

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