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Президент: Сделаем все возможное для мирного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент: Сделаем все возможное для мирного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией Азербайджан приложит все усилия для мирного урегулирования отношений с Арменией.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 20:43
Президент: Сделаем все возможное для мирного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев

Азербайджан приложит все усилия для мирного урегулирования отношений с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в расширенном составе с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Считаю, что есть хороший шанс для достижения соглашения, особенно когда после прошлогодней встречи в октябре в Сочи Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Это хорошая идея — рано или поздно подписать данное соглашение. Мы разработали пять опирающихся на международное право принципов, которые, согласно нашей позиции, должны составить основу мирного соглашения", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: There is a good chance to reach an agreement between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin sülh yolu ilə həlli üçün əlimizdən gələni edəcəyik"

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