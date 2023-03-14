Президент: Сделаем все возможное для мирного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией

Азербайджан приложит все усилия для мирного урегулирования отношений с Арменией.

Азербайджан приложит все усилия для мирного урегулирования отношений с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в расширенном составе с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Считаю, что есть хороший шанс для достижения соглашения, особенно когда после прошлогодней встречи в октябре в Сочи Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Это хорошая идея — рано или поздно подписать данное соглашение. Мы разработали пять опирающихся на международное право принципов, которые, согласно нашей позиции, должны составить основу мирного соглашения", - отметил глава государства.