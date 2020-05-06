Французский профессор о причинах невысокого распространения в Азербайджане COVID-19

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"Несмотря на большие масштабы и скорость распространения вируса в мире, в Азербайджане удалось предотвратить эпидемию".

Об этом французскому бюро Report заявил профессор по политическим наукам и коммуникациям Университета Париж-Сен Фредерик Треффель.

По мнению эксперта, это стало возможно благодаря оперативности и эффективности принятых мер:

"Коронавирус до сих пор распространился на пяти континентах и унес жизни более 250 тыс. человек. Предотвратить эпидемию в Азербайджане удалось благодаря оперативности и эффективности мер, принятых соответствующими органами. В США и Европе вирус наиболее распространен, причиной чего является поздняя осведомленность государств о вирусе и позднее понимание его опасности. Во Франции коронавирус один-два месяца считали обычным гриппом. В Азербайджане же, напротив, в течение трех дней после обнаружения вируса приступили к принятию мер. Были закрыты границы, в том числе с Ираном, запрещено скопление людей в общественных местах, закрыты школы, носители инфекции взяты на карантин. Таким образом, быстрая реакция на эпидемию дала эффект в борьбе с ней".

Профессор сказал, что проявленная в Азербайджане оперативность в отношении событий, происходящих в мире, связана с его географической и геополитической позицией:

"Азербайджан расположен на стыке Европы и Азии. Азербайджан всегда был известен как страна, открытая к культурного разнообразию".

Ф.Треффель полагает, что слабое или стремительное распространение вируса в странах ЕС зависит также от того, как быстро приступили к мероприятиям:

"Если в Германии коронавирус стал причиной смерти 6 000 человек, то в Великобритании он унес жизни около 30 тыс. человек. В Германии с момента распространения вируса были закрыты границы, усилен медконтроль, приняты меры по индивидуальной проверке заражения людей вирусом, эти меры были приняты и в Азербайджане. Во Франции же первый случай заражения был зарегистрирован 24 января, границы страны оставались открытыми. Границы стран шенгенской зоны закрылись лишь 17 марта, т.е. спустя два месяца после первого факта заражения".

Профессор отметил, что на примере Германии в борьбе с вирусом играют роль три фактора: управление, экономический фактор и психология массы:

"По сравнению со странами Южной Европы, в Германии состояние больниц намного лучше. Тут помимо двух факторов – управленческого и экономического, есть третий фактор – психология народа, что означает дисциплину людей, следование правилам сосуществования в обществе".