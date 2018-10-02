Французский сенатор: Запуск азербайджанского спутника - наглядный показатель успешного развития

Париж. 2 октября. REPORT.AZ/ "Запуск азербайджанского спутника в космос – наглядный показатель успешного развития".

Об этом западноевропейскому бюро Report сообщил член группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции, а также комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам, избранный в разные годы госсекретарем по обороне и юстиции, сенатор Жан-Мари Бокель.

По его словам, сегодня для стран мира стало иметь большое значение развитие космической сферы: "Если посмотреть на несколько лет назад, увидим, что в данной сфере только Европейское космическое агентство осуществляло деятельность. США специализировались не в исследовательской и спутниковой сферах, а больше в запуске в космос ракет и преимущественно сотрудничали с крупными компаниями. Сегодня же крупные мировые государства, а также Китай, Япония, Индия и другие страны начали развивать космическую сферу. Владение спутником, в первую очередь, представляет экономический интерес. Так, в современный период используется для нужных вопросов, то есть телефонизации, наблюдения за климатом и др. Кроме того, владение спутником имеет большое значение и с точки зрения обороны и обеспечения безопасности стран. Сегодня в Европе Франции удалось удержать в руках первенство в космической сфере. Поднимающий спутник Азербайджана в космос ракетоноситель Ariane 5 ECA своими успехами и прозрачностью сделал компанию известной во всем мире".

Член группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции, комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам сенатор Жан-Мари Бокель Из страны, обладающей углеводородными ресурсами, она превратилась в страну с диверсифицированной экономикой. Запуск азербайджанского спутника - наглядный показатель успешного развития.

Сенатор отметил, что Азербайджаном были осуществлены большие экономические изменения: "Из страны, обладающей углеводородными ресурсами, она превратилась в страну с диверсифицированной экономикой. Сегодня Азербайджан развивает уже все сферы экономики, в том числе успешно расширяются возможности в космической сфере. Сам запуск азербайджанского спутника - наглядный показатель успешного развития".