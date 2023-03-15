Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию

Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию

Во Франции огромная волна ненависти не только к мусульманам но и к тем, кто критикует исламофобию.

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Во Франции с ненавистью относятся не только к мусульманам, но и к тем, кто критикует ситуацию с исламофобией в этой стране. Об этом Report заявил политолог и арабист, представитель Французского Национального центра научных исследований (CNRS) Франсуа Бурга. "Когда я нахожусь во Франции, также в соцсетях я вижу огромную волну ненависти не только к мусульманам, но и к тем, кто критикует исламофобию", - сказал он. Политолог отметил, что в ходе французской революции жители страны боролись с властью церкви: "Поэтому во Франции нельзя публично показывать свою религиозную принадлежность, нельзя надевать что-либо указывающее, к какой вере ты принадлежишь". Франсуа Бурга добавил, что те народы, страны которых когда-то были колонией Франции, сегодня хотят рассказать миру правду, о том что с ними происходило, но сами французы против этого. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Fransada müsəlmanlara və islamofobiyanı tənqid edənlərə nifrətlə yanaşırlar”