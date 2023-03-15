Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию

Во Франции с ненавистью относятся не только к мусульманам, но и к тем, кто критикует ситуацию с исламофобией в этой стране.
Об этом Report заявил политолог и арабист, представитель Французского Национального центра научных исследований (CNRS) Франсуа Бурга.
"Когда я нахожусь во Франции, также в соцсетях я вижу огромную волну ненависти не только к мусульманам, но и к тем, кто критикует исламофобию", - сказал он.
Политолог отметил, что в ходе французской революции жители страны боролись с властью церкви: "Поэтому во Франции нельзя публично показывать свою религиозную принадлежность, нельзя надевать что-либо указывающее, к какой вере ты принадлежишь".
Франсуа Бурга добавил, что те народы, страны которых когда-то были колонией Франции, сегодня хотят рассказать миру правду, о том что с ними происходило, но сами французы против этого.