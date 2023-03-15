О нас

Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию

Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию Во Франции огромная волна ненависти не только к мусульманам но и к тем, кто критикует исламофобию.
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 13:29
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию

Во Франции с ненавистью относятся не только к мусульманам, но и к тем, кто критикует ситуацию с исламофобией в этой стране.

Об этом Report заявил политолог и арабист, представитель Французского Национального центра научных исследований (CNRS) Франсуа Бурга.

"Когда я нахожусь во Франции, также в соцсетях я вижу огромную волну ненависти не только к мусульманам, но и к тем, кто критикует исламофобию", - сказал он.

Политолог отметил, что в ходе французской революции жители страны боролись с властью церкви: "Поэтому во Франции нельзя публично показывать свою религиозную принадлежность, нельзя надевать что-либо указывающее, к какой вере ты принадлежишь".

Франсуа Бурга добавил, что те народы, страны которых когда-то были колонией Франции, сегодня хотят рассказать миру правду, о том что с ними происходило, но сами французы против этого.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Fransada müsəlmanlara və islamofobiyanı tənqid edənlərə nifrətlə yanaşırlar”
Версия на английском языке Political scientist: Muslims & those who criticize Islamophobia treated with hatred in France

Самое читаемое

В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
10 марта 2023 г. 15:02
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi