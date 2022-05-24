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Франция приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе

Франция приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе Франция приветствует итоги встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе 22 мая.
Внешняя политика
24 мая 2022 г. 22:25
Франция приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе

Франция приветствует итоги встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе 22 мая.

Как передает Report, информация размещена на сайте МИД Франции.

"В результате встречи, инициированной президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем, была достигнута договоренность о проведении заседания двусторонней пограничной комиссии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Франция подтверждает свою поддержку диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой Европейского Союза и будет способствовать этому диалогу на национальной основе.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünü alqışlayır

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