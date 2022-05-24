Франция приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе

Франция приветствует итоги встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе 22 мая.

Франция приветствует итоги встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе 22 мая.

Как передает Report, информация размещена на сайте МИД Франции.

"В результате встречи, инициированной президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем, была достигнута договоренность о проведении заседания двусторонней пограничной комиссии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Франция подтверждает свою поддержку диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой Европейского Союза и будет способствовать этому диалогу на национальной основе.