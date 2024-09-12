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Фонд Гейдара Алиева примет участие в реставрации Базилики Святого Павла

Фонд Гейдара Алиева примет участие в реставрации Базилики Святого Павла Губернаторство государства-града Ватикан и Фонд Гейдара Алиева подписали договор о проведении реставрационных работ Базилики Святого Павла.
Внешняя политика
12 сентября 2024 г. 09:42
Фонд Гейдара Алиева примет участие в реставрации Базилики Святого Павла

Губернаторство государства-града Ватикан и Фонд Гейдара Алиева подписали договор о проведении реставрационных работ Базилики Святого Павла.

Как сообщает Report, документ подписали помощник президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и президент губернаторства государства-града Ватикан, кардинал Фернандо Вергес Альсага.

В рамках визита в Ватикан состоялись встречи с президентом губернаторства государства-града Ватикан, кардиналом Фернандо Вергесом Альсагой и рядом других официальных лиц.

На встрече были обсуждены связи между Азербайджаном и Святым Престолом, совместные проекты с Фондом Гейдара Алиева.

Затем азербайджанская делегация посетила Базилику Святого Павла.

Отметим, что за минувший период Фонд Гейдара Алиева внес вклад в реставрацию исторических памятников общечеловеческого значения, работу по сохранению культурного наследия.

Базилика Святого Павла является одним из крупнейших памятников Ватикана и с 1980 года входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В рамках года Святого юбилея, отмечаемого в Ватикане каждые 25 лет, в 2025 году ожидается посещение этой церкви свыше 30 млн католиков. Реставрационные работы будут проведены, в первую очередь, для безопасного пребывания в этом святом месте посетителей во время года Святого юбилея в 2025 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondu Vatikandakı Müqəddəs Pavel Bazilikasının bərpasında iştirak edəcək

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