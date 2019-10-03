Фарид Шафиев: Торговый оборот между странами Тюркского совета за 10 месяцев вырос на 32%

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"Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) является интеграционной организацией".

Как сообщает Report, об этом председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев заявил на проходящей в Баку конференции, посвященной 10-летию подписания Нахчыванского соглашения.

"Нас объединяет общая история, культура и единый язык. Главной целью организации является интеграционный процесс. Поэтому в рамках организации помимо политического и экономического сотрудничества большое внимание также уделяется и культурным связям. Также отмечу, что с января по сей день торговый оборот между странами Тюркского совета вырос на 32, в 2018- на 29%", - сказал Ф. Шафиев.

Председатель ЦАМО также отметил, что сотрудничество в сфере внешней политики и региональной безопасности также лежит в основе идейной концепции организации.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) — международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

3 октября 2009 года на саммите в Нахчыване (Азербайджан) было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.