Фарид Шафиев: Иран считает себя проигравшей стороной после Второй Карабахской войны

Между Ираном и Азербайджаном существуют добрососедские отношения. Но, к сожалению, после Второй Карабахской войны Иран проявляет обеспокоенность. Некоторые даже говорят, что эта страна считает себя проигравшей стороной.

Между Ираном и Азербайджаном существуют добрососедские отношения. Но, к сожалению, после Второй Карабахской войны Иран проявляет обеспокоенность. Некоторые даже говорят, что эта страна считает себя проигравшей стороной.

Об этом Report заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

Он подчеркнул, что у Ирана всегда были хорошие отношения с Арменией: "С этой точки зрения Иран проиграл. Но если смотреть в будущее, то новые возможности, коридоры могут принести преимущества и Ирану. Они обеспокоены тем, что Зангезурский коридор отрезает Иран от этого региона. Однако это не так.

Недавно я встречался с представителями ряда иранских мозговых центров. Не все считают одинаково, некоторые занимают конструктивную позицию. Я довел до их внимания, что если будет открыт Зангезурский коридор, то через Джульфу будет налажено железнодорожное сообщение между Ираном и Арменией".

Ф.Шафиев отметил, что у Ирана налажены дружественные отношения с Арменией, а у Азербайджана - с Израилем: "Это наше суверенное право. Наше сотрудничество с Израилем больше связано с обеспечением безопасности. Израильское оружие показало свою эффективность во время Отечественной войны. Я, как бывший дипломат, хотел бы, чтобы вопросы решались дипломатическим путем и Иран рассматривал этот регион как потенциальный регион сотрудничества".