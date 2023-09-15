Фарид Гаибов: Азербайджан и Мексика продолжают поиск новых направлений для сотрудничества

За период установления дипломатических связей между Азербайджаном и Мексиканскими Соединенными Штатами, отношения между двумя странами развивались во множестве областей, в том числе в экономической, торговой и культурных сферах.

С момента установления дипломатических связей между Азербайджаном и Мексикой отношения между двумя странами развивались по ряду областей, в том числе в экономической, торговой и культурных сферах.

Как передает Report , об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил на проходящем в Баку мероприятии, посвященном 213-ой годовщине независимости Мексики.

Он напомнил, что между правительствами двух стран было подписано соглашение о сотрудничестве в области образования, культуры, науки и спорта.

"Мы также высоко оцениваем участие Мексики в VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII), состоявшийся в Баку в июне этого года",- сказал министр.

Он отметил, что сотрудничество стран эффективно продолжается как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. "Мы высоко ценим поддержку Мексики в отношении справедливой позиции Азербайджана как в период оккупации, так и после освобождения наших территорий",- добавил министр.

По его словам, несмотря на географическую удаленность двух стран, продолжается поиск новых возможных направлений для сотрудничества, и осуществление взаимных визитов позволяет еще более развить двусторонние связи.