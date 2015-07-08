​Европейское азербайджанское общество направило письмо-протест в "Chatham House"

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Европейское азербайджанское общество направило в британский институт "Chatham House" открытое письмо.

Об этом Report сообщили из общества.

В письме выражается протест против приглашения в Британию руководителя армянских сепаратистов Нагорного Карабаха.

В письме говорится: "Вы не можете себе представить, как были разочарованы данным событием тысячи азербайджанских вынужденных переселенцев и около 20 000 человек, потерявших в Карабахской войне членов своих семей и друзей.

Приглашение вами этого человека в "Chatham House" воспринимается как пощечина, данная настрадавшимся в течение 23 лет людям. Если вы учтете нынешнюю ситуацию в Армении, можете быть уверены в том, что этот шаг является ударом по надеждам на мир и демократию в регионе.

Вам прекрасно известно, что Бако Саакян является представителем не признанного ни одной страной мира режима. Он представляет Вооруженные силы, опровергающие резолюции ООН, Совета Европы, НАТО и многих других организаций, в которых звучит требование прекратить оккупацию азербайджанских территорий и создать возможность для возвращения лишенных всего людей в свои родные очаги.

Он намерен занять пост на основе никем не признанных незаконных выборов. Б.Саакян также несет ответственность за двух азербайджанцев, взятых в заложники при попытке посетить могилы родных (в то время был также убит их друг).

Безусловно, Бако Саакян играет ту же роль, что и сепаратисты в Грузии, а также Донбассе и Луганске на территории Украины. Вряд ли это принесет пользу стабильности в регионе.

Обращаясь к вам, TEAS попросил разрешить присутствовать на встрече с участием этого бывшего руководителя КГБ, чтобы представить правдивые факты.

Несмотря на наше членство на протяжении долгих лет в Королевском институте международных отношений, вы отдали предпочтению участию на мероприятии опытному специалисту по политике насильственных сил, и отклонили нашу просьбу участвовать там.

Вы потеряли доверие к самим себе и должны стесняться своего статуса независимого политического института.

Обращаясь к людям, выступающим против политики насильственных сил, мы призываем их присоединиться к организованной нами сегодняшней акции протеста перед "Chatham House"".